Speciale difesa: Niger, Crosetto, da colloqui con esponenti golpisti emersa non ostilità verso i militari italiani

22 luglio 2021

- In Niger ci sono stati incontri tra i nostri contingenti e il portavoce del Cnsp (Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, la giunta militare golpista del Niger) più alcuni elementi di spicco del Cnsp, il comandante della Giardia nazionale e il comandante dell'Aeronautica. Durante i colloqui è emersa chiaramente la non ostilità verso i militari italiani presenti da parte del Cnsp. Lo scrive sui social il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Res)