Speciale difesa: Colombia, Petro a vertice Amazzonia, necessario esplorare combustibili fossili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petro ha anche criticato l'appello di Lula agli altri leader amazzonici di raggiungere una posizione comune sulla richiesta di maggiori risorse finanziarie da parte paesi ricchi da investire a difesa dell'Amazzonia. "Chiedere che ci diano denaro non è sufficiente. Questa è solo una maniera retorica che offre ai paesi del Nord del mondo la possibilità di dire che stanno facendo qualcosa. Se noi la valorizziamo, l'Amazzonia vale molto più di quanto possano offrirci. Non è con i regali che risolviamo le nostre questioni. Possiamo fare un piano Marshall per avviare il motore economico attraverso la rivitalizzazione della foresta amazzonica, questa si sarebbe una proposta importante", ha concluso Petro. (Brb)