Portogallo: nel secondo trimestre calo esportazioni ed importazioni

- Nel secondo trimestre dell'anno le esportazioni e le importazioni in Portogallo sono diminuite rispettivamente del 4,9 per cento e del 6,1 per cento su base annua. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Alla fine di giugno di quest'anno, il deficit commerciale era di 2,1 miliardi di euro, con un calo di 496 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Senza la componente carburanti e lubrificanti, il deficit è aumentato di 136 milioni di euro, passando a 1,5 miliardi di euro. (Spm)