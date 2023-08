Veneto: Brugnaro, don Armando Trevisiol un innovatore al servizio del prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Armando Trevisiol è stato innovatore al servizio del prossimo. Questo il ricordo che Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha affidato ad un messaggio di cordoglio per la morte del sacerdote. "È un grave lutto per tutta la Città di Venezia – ha aggiunto -. Una morte che mi colpisce e mi addolora e che lascia un vuoto profondo. Don Armando è stato un vero innovatore, che ha dedicato la sua vita agli altri, a insegnare i valori della vita ai giovani, ad aiutare i più deboli, i meno abbienti, gli ultimi e soprattutto gli anziani. I quasi 70 anni di vita sacerdotale, don Armando li ha spesi per il prossimo, come una missione da portare avanti giorno dopo giorno". (Rev)