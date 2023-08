Arabia Saudita: re Salman approva organizzazione Conferenza islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha approvato l’organizzazione della Conferenza islamica prevista per il 13 e 14 agosto a La Mecca, cui prenderanno parte 150 studiosi, accademici e mufti da 85 Paesi, per discutere di convivenza tra i popoli e dei fenomeni di estremismo a livello internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che la conferenza è organizzata dal ministero degli Affari islamici del Regno. L’obiettivo degli incontri, che dovrebbero essere sette nell’arco delle due giornate di lavoro, è rafforzare la comunicazione e l’integrazione tra ministeri e dipartimenti per gli Affari religiosi del mondo arabo-islamico, al fine di promuovere i valori di tolleranza e convivenza tra i popoli, stabilendo una cooperazione costruttiva tra le istituzioni e i rappresentanti dell’islam sunnita. (Res)