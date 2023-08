Sanità: in Lombardia concorso da 416 posti per il corso di medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia comunica che sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati gli estratti dei bandi regionali per la partecipazione alla procedura concorsuale per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale del triennio 2023-2026. A partire da oggi e sino al prossimo 7 settembre, gli interessati al corso di Regione Lombardia potranno inserire la propria candidatura sulla piattaforma regionale "Bandi online". In Lombardia sono disponibili, per il triennio 2023-2026, 416 posti, di cui 137 finanziati dal Pnrr e 279 finanziati dalle risorse vincolate del FSN, per i laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti previsti dal bando. (Com)