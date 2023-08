Veneto: giunta approva progetto per inclusione persone sorde o con ipoacusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Veneto ha dato il via libera al progetto per realizzare servizi per l'inclusione delle persone sorde o con ipoacusia. L'iter prevede che il progetto debba essere approvato dal Consiglio dei ministri e dall'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità perché contiene la richiesta di usufruire della possibilità di continuare i progetti previsti da un decreto nazionale del 6 marzo 2020. "Le persone sorde, sordocieche, o con disabilità uditiva o deficit di comunicazione e di linguaggio, sono persone che, devono avere le stesse possibilità in termini di accesso alla comunicazione, i loro problemi non li devono escludere in nessun modo dalla vita sociale, lavorativa e dalla possibilità di accedere ai servizi pubblici – ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore regionale al Sociale -. Non possono essere lasciate sole e vanno aiutate ad eliminare o diminuire il loro gap nelle relazioni sociali. La Regione Veneto, storicamente attenta all'area del bisogno, non lo ha fatto, né lo farà in futuro, al punto che abbiamo varato la prosecuzione di un progetto specifico a loro dedicato (Prosecuzione, valorizzazione e rafforzamento del Progetto E-Inclusion: Vedo, Sento Ascolto, Capisco) per il quale utilizzeremo i fondi messi a disposizione dal Fondo Nazionale per l'Inclusione delle Persone Sorde e con Ipoacusie". (segue) (Rev)