Fvg: assessore Ambiente, urgente nuova rete fognaria a Muggia

- È un intervento “imprescindibile” per gli abitanti della località e per il suo sviluppo turistico quello sulla rete fognaria di Muggia. Lo ha detto oggi l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, dopo aver incontrato il sindaco della località triestina, Paolo Polidori, per confermare la priorità del progetto, per il quale sono stati stanziati 1,8 milioni di euro. L'assenza di una rete fognaria dall'attuale zona dell'Acquario fino a Lazzaretto rappresenta un problema storico che ci auspichiamo possa essere finalmente risolto nel prossimo futuro”, ha detto Scoccimarro, ricordando lo stanziamento complessivo di 9 milioni e 580 mila euro a favore dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) per interventi su infrastrutture e impianti per il servizio idrico integrato su in tutta la Regione. Il progetto sulla rete fognaria di Muggia è ora al vaglio proprio dell’Ausir, su proposta del Comune e del gestore del servizio AcegasApsAmga. “Si tratta di opere importanti che andranno ad abbattere i costi delle bollette a carico dei cittadini per questi sevizi. In questo modo - ha sottolineato l'assessore - prosegue la nostra politica di transizione ecologica e tutela dell'ambiente, senza che il peso ricada sulle famiglie che purtroppo sono ormai provate da anni di crisi e dalla perdita di potere d'acquisto”. (Frt)