Speciale energia: Cina, vendite NEV aumentate del 31,9% a luglio

- Le vendite al dettaglio dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina sono aumentate del 31,9% su base annua nel mese di luglio, hanno mostrato i dati della China Passenger Car Association (CPCA).Il mese scorso in Cina sono stati venduti un totale di 641.000 NEV, secondo la CPCA. Tuttavia, i dati rappresentano un calo su base mensile del 3,6%.Il mercato cinese dei veicoli a nuova energia ha continuato a registrare un sostanziale aumento, con il totale delle vendite al dettaglio di NEV in aumento del 36,3% su base annua, fino a raggiungere 3,73 milioni di unità dall'inizio dell'anno, hanno mostrato i dati.I dati indicano inoltre che le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri hanno raggiunto 1,78 milioni di unità nel mese di luglio, segnando il secondo livello record della storia. (Xin)