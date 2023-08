Speciale energia: Sardegna, la protesta dei comitati a Cagliari, stop ai mega impianti di energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno manifestato davanti al Consiglio regionale a Cagliari per chiedere l'interruzione di tutte le autorizzazioni per progetti di realizzazione di 'mega impianti' per la produzione di energia rinnovabile, che includono sia l'energia eolica che quella solare. Si tratta dei comitati territoriali di tutta la Sardegna. La richiesta, messa nero su bianco in un documento, è stata consegnata ai capigruppo in Consiglio regionale e riflette le preoccupazioni legate alla devastazione del territorio e all'acquisizione di terre e mari da parte di società straniere. "La nostra posizione non è contro la transizione ecologica in sé", spiega Antonio Muscas, membro del coordinamento regionale dei comitati. "Tuttavia, riteniamo che questa sia una forma di devastazione del nostro territorio. La transizione ecologica dovrebbe essere attuata nel rispetto del nostro patrimonio, senza permettere che soggetti esterni si appropriino delle nostre risorse naturali". Marco Pau, uno dei portavoce del coordinamento, evidenzia la necessità di coinvolgere la politica e le autonomie locali nella decisione. (Rsc)