Speciale energia: Australia, spagnola Acs si aggiudica contratti minerari ed energetici per 360 milioni di euro

- La spagnola Acs, attraverso la sua controllata Cimic, si è aggiudicata diversi nuovi contratti in Australia per un importo complessivo di oltre 360 milioni di euro nel settore minerario ed energetico. In particolare, Cimic fornirà servizi di costruzione di un impianto di idrossido di litio nei pressi di Bunbury, in Australia occidentale, per la società mineraria Albemarle. Questo primo contratto genererà fino a 400 posti di lavoro durante la fase di costruzione. Cimic si occuperà, inoltre, della progettazione e dell'esecuzione di impianti meccanici, elettrici, di rivestimento e di strumentazione antincendio per un fornitore di energia presso strutture gestite dalla società energetica Chevron Australia. (Spm)