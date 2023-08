Speciale energia: Bulgaria, Denkov, entro fine settembre invieremo a Commissione Ue piani sviluppo territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di settembre la Bulgaria invierà alla Commissione europea i piani di sviluppo territoriale relativi alle regioni di Stara Zagora, Pernik e Kjustendil. Lo ha annunciato il premier bulgaro Nikolaj Denkov, citato dall’emittente televisiva “Bnt”, durante la riunione odierna del governo. I piani, che prevedono l’investimento di oltre due miliardi di lev (circa un miliardo di euro) da fondi europei, sono stati pubblicati oggi dal ministero dell'Energia e dal ministero dello Sviluppo regionale. “Nelle prossime settimane, questi piani di sviluppo saranno discussi nelle regioni e con le parti sociali, in modo che tutte le proposte vengano ascoltate, integrate e inviate alla Commissione europea per la discussione entro la fine di settembre. L’auspicio è che vengano poi accettati entro la fine dell'anno”, ha affermato Denkov. Come ha spiegato il premier, i programmi di investimento prevedono una serie di misure legate sia alla conservazione dei posti di lavoro che all’aggiornamento tecnologico nelle regioni. I fondi europei, in particolare, secondo quanto dichiarato da Denkov, “saranno destinati allo sviluppo di moderne tecnologie relative alla produzione, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno verde”. (Seb)