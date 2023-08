Speciale energia: E-Distribuzione, in primi sette mesi 2023 triplicati allacci impianti rinnovabili a rete distribuzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia cresce sensibilmente il numero di impianti rinnovabili connessi alla rete di distribuzione nazionale: da gennaio a luglio 2023 E-Distribuzione ha più che triplicato gli allacci rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando addirittura la quota complessiva di connessioni abilitate nel 2022 e accelerando così il percorso verso l’indipendenza energetica e la sostenibilità ambientale del Paese. In sette mesi – riferisce E-Distribuzione in una nota – le attivazioni di impianti sono state infatti oltre 220 mila, per un totale di 2,6 Gw di potenza installata. Un trend che si conferma in forte crescita, come registrato già lo scorso anno quando E-Distribuzione aveva superato i 203 mila allacci di impianti rinnovabili, a loro volta triplicati rispetto al 2021. A confronto dello stesso periodo del 2022 sono anche aumentate del 150 per cento le richieste di allaccio alla rete da parte dei titolari di impianti di piccola taglia: un dato che evidenzia come sempre più famiglie e imprese scelgano di dotare le proprie case e i propri fabbricati di pannelli solari e altre tecnologie rinnovabili che permettono di conseguire importanti benefici economici e ambientali. (Com)