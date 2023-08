Mar Nero: Erdogan avverte l’Occidente in vista dell’incontro con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo monito sul grano del presidente della Repubblica turco, Recep Tayyip Erdogan. “La ripresa dell’accordo sul grano dipende dall’Occidente, che dovrebbero mantenere le loro promesse”, ha detto il leader di Ankara in televisione, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Hurriyet. “Penso che si possa trovare una soluzione”, ha aggiunto Erdogan, in riferimento al colloquio telefonico della scorsa settimana con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin. I due leader, peraltro, dovrebbero incontrarsi di persona in Turchia a fine agosto per firmare un possibile nuovo accordo sul grano. Ankara ha giocato un ruolo chiave nella mediazione che ha portato, nel luglio 2022, alla conclusione dell’accordo tra Russia e Ucraina, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Tuttavia, Mosca si è ritirata dalla cosiddetta iniziativa del Mar Nero il 17 luglio scorso per protesta contro le sanzioni occidentali. (segue) (Res)