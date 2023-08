Mar Nero: Erdogan avverte l’Occidente in vista dell’incontro con Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia persegue un'autoproclamata "neutralità proattiva" nella guerra tra Ucraina e Russia. Ankara non ha aderito alle sanzioni occidentali sul Paese, ma impedisce alle navi da guerra russe di entrare o uscire dal Mar Nero. Peraltro, almeno 15 mila tonnellate di grano sono state danneggiate dall’esplosione avvenuta il 17 agosto in un silo di grano gestito dall’Ufficio cerealicolo turco (Tmo), situato nell’area portuale di Derince, nella provincia di Kocaeli, nel nord-ovest del Paese. La capacità totale del porto è di 95 mila tonnellate e nel silo dove è avvenuta l’esplosione c’erano scorte per 75 mila tonnellate. “Secondo le prime revisioni, circa il 20 per cento di questo stock è stato danneggiato”, precisa l’autorità turca. Almeno dodici persone sono rimaste ferite nell’esplosione. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ed è in corso un’indagine per appurare se sia trattato di un sabotaggio. (segue) (Res)