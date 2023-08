Mar Nero: Erdogan avverte l’Occidente in vista dell’incontro con Putin (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 paesi che dipendono dalle esportazioni di grano dall'Ucraina, tra cui Etiopia, Yemen, Afghanistan, Sudan, Somalia e Kenya. Mosca si è ritirata dall’accordo perché sostiene che il blocco delle banche russe dall'accesso allo Swift (il sistema di pagamenti internazionali) e le sanzioni contro le assicurazioni stiano ostacolando le esportazioni russe di grano e fertilizzanti. Da parte loro, la capitali occidentali sostengono invece che la portata delle sanzioni non prenda di mira i prodotti alimentari russi. Parlando la scorsa settimana, il capo dell'ufficio sanzioni del Dipartimento di Stato, James O'Brien, ha affermato che la Russia ha esportato una quantità record di grano nel 2022, quando l'accordo era in vigore: 61,8 milioni di tonnellate nel 2022, oltre il 10 per cento rispetto agli anni precedenti. “La Russia deve essere chiara su ciò che sta chiedendo. Ha avanzato una serie di richieste diverse, tutte relative a varie istituzioni russe che non ottengono servizi dal settore privato”, ha detto O'Brien ai giornalisti. (segue) (Res)