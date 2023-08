Mar Nero: Erdogan avverte l’Occidente in vista dell’incontro con Putin (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca, invece, sta cercando di presentarsi alle nazioni africane come un attore affidabile e generoso per quanto riguarda le forniture di generi alimentari, assicurando approvvigionamenti stabili e rapidi per i Paesi che ne faranno richiesta. Lo stesso Putin, intervenuto alla seconda edizione del Summit Russia-Africa a fine luglio, non ha risparmiato stoccate all’Occidente, accusato di voler colpire la Russia senza curarsi degli effetti devastanti delle sanzioni per quanto riguarda il mercato di prodotti agricoli e fertilizzanti. Di contro, come ha spiegato il capo dello Stato, Mosca è pronta a fornire sostegno ai partner africani anche sul piano della sicurezza e dell’energia. (Res)