Slovenia: von der Leyen, Ue è al vostro fianco contro le conseguenze delle alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è e sarà al fianco della Slovenia per contrastare le conseguenze delle alluvioni. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che oggi ha fatto visita alle zone colpite dalle alluvioni in Slovenia insieme al premier Robert Golob e al commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “Voglio far sapere alla Slovenia e ai suoi abitanti che saremo al vostro fianco e ci saremo per tutto il tempo che serve”, ha detto von der Leyen ricordando “l’impressionante aiuto” dei Paesi membri attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile.(Seb)