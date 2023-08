Roma: Pallottini sarà presidente nuovo consiglio ammininistrazione Centrale del Latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presidente: Fabio Massimo Pallottini, attualmente direttore del Centro agrolimentare di Roma e presidente di Italmercati. Membri del consiglio di amministrazione: Emilio Cola, proviene dal gruppo Enel dove si occupa di sicurezza e qualità, ha una pregressa esperienza come consigliere municipale; Sabrina Stella, avvocata civilista e penalista; Daria Dell'Aquila, avvocata cassazionista. Sono i quattro nomi, a cui se ne dovrà aggiungere uno prossimamente, proposti dal sindaco Roberto Gualtieri per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Centrale del latte di Roma. "Le quattro candidature sono sottoposte oggi al parere della commissione, con ordinanza sindacale verrà indicato il quinto membro", ha spiegato il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli, intervenendo nella commissione Bilancio, presieduta da Giulia Tempesta del Pd, per presentare le candidature. Ai primi di settembre si terrà l'assemblea per il rinnovo della composizione del Cda. Il primo agosto scorso - dopo anni di contenzioso e in esecuzione di una sentenza della corte d'appello - c'è stato il trasferimento del 75 per cento delle azioni di Parmalat al Comune di Roma che diventa così socio di maggioranza e quindi esprime, nella compagine societaria, 5 membri incluso il presidente. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione verranno indicati dalla Finlatte, dai Produttori latte Casilina Scarl e dai Produttori latte Aurelia Scarl, soci di minoranza. (Rer)