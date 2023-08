Migranti: 27 morti nel deserto al confine tra Libia e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio investigativo criminale del ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) ha annunciato di aver trovato, negli ultimi giorni, 27 corpi di migranti non identificati, a ridosso del confine con la Tunisia. Lo ha riferito la stessa istituzione libica su Facebook. Il comandante del Servizio investigativo criminale, il generale di divisione Mahmoud Ashour al Ajili, ha aperto un’inchiesta per determinare l’identità e le cause del decesso, dispiegando squadre di medici legali. Le indagini sono condotte dal Comitato tecnico permanente per la gestione del fascicolo delle migrazioni, in collaborazione con il Servizio investigativo criminale, l’Ufficio di consulenza giudiziaria e medico-legale Abu Salim, il Centro per le emergenze sanitarie e con le Guardie di frontiera libiche. Dalle prime informazioni raccolte, risulterebbe verosimile che la morte dei 27 migranti sia stata causata dalla sete e dalle alte temperature. (segue) (Lit)