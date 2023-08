Migranti: 27 morti nel deserto al confine tra Libia e Tunisia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi ha destato scalpore un filmato che mostra alcune auto della polizia trasportare migranti al confine tra i due Paesi. Il video, divenuto virale sui social network, mostra tre veicoli fuori strada di colore nero con la scritta bianca “Polizia” in arabo arrivare nella zona militare al confine con tra Libia e Tunisia. L’area in questione è riconoscibile da una torretta bianca che, da una verifica con Google Maps, è compatibile con un vecchio punto di osservazione costiero a due chilometri di distanza dal valico di frontiera di Ras Jedir, in piena “zona militare”. Nel filmato, le auto scaricano una cinquantina di persone, in apparenza migranti subsahariani, che fuggono di corsa. Un altro video pubblicato dall’emittente televisiva “Al Hadath Tunisia” mostra dei migranti in fuga, tra cui una donna e un bambino, inseguiti da agenti armati di Kalashnikov e dalle stesse auto nere della polizia. Una verifica successiva ha appurato che si tratta di auto dell’Amministrazione generale del supporto centrale affiliata al ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia. (Lit)