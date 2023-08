Spagna: Sumar accusa socialisti di "mancanza di ambizione" nei negoziati post elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della piattaforma di sinistra Sumar, Ernest Urtasun, ha lamentato la "mancanza di ambizione" del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) nei negoziati post elettorali. "Dobbiamo raggiungere un accordo di governo ambizioso, molto concreto e dettagliato", ha spiegato Urtasun, dicendosi "convinto" che nei prossimi giorni i socialisti cambieranno la loro posizione e ci sarà un accordo. Secondo l'esponente di Sumar, il risultato delle elezioni generali mostra che "l'unica opzione" per il governo è una maggioranza progressista. "I sondaggi dimostrano che questo Paese non vuole il Partito popolare e Vox. Dobbiamo governare di più e meglio, il che significa affrontare i problemi dei cittadini che sono in sospeso", ha spiegato Urtasun. Per quanto riguarda i negoziati con i partiti indipendentisti catalani, Urtasun non è sceso nei dettagli, ma ha assicurato che stanno avanzando "progressivamente" e ha insistito sul fatto che la soluzione prevede il dialogo con la Catalogna. (Spm)