Migranti: Ferrara (M5s), altri morti in mare, fallimento politico e umano del governo

23 luglio 2021

- Riguardo alla morte di 41 migranti a largo di Lampedusa, il consigliere capitolino e rappresentanza nazionale per il centro Italia del M5s, Paolo Ferrara, afferma in una nota: "Sono arrivati al governo dell'Italia con la promessa folle di chiudere i porti, fare il blocco navale e altre amenità senza senso. E invece Giorgia Meloni, Matteo Salvini e soci sono diventati quelli di Cutro, quelli delle stragi in mare: l'ultima, oggi, è quella di un barchino che si è ribaltato causando la morte di 41 persone. Dovevano cercare gli scafisti in tutto il globo terracqueo per punirli in maniera spettacolare; e invece si sono limitati a copiare Minniti, ministro del governo Gentiloni, facendo piovere soldi sulla Tunisia per provare a fermare le partenze. Per ora di quello che ha fatto Meloni non sta funzionando nulla: gli sbarchi sono aumentati del 135 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 e il barchino di oggi veniva proprio dalla Tunisia. Ancora peggio, tra gennaio e giugno 1.300 persone sono morte o andate disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. E questo è il più grande fallimento del centrodestra, perché è un fallimento sia politico che umano. Mi chiedo chi può accettare di essere governato da gente così". (Com)