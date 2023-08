Migranti: Marocco, fermate 250 persone nell’Atlantico negli ultimi cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina reale del Marocco ha recuperato circa 250 migranti in mare negli ultimi cinque giorni. In particolare, almeno 189 persone sono state salvate dai militari dopo il ribaltamento di un’imbarcazione al largo di Guerguerat, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”. Almeno cinque migranti, tutti senegalesi, hanno perso la vita mentre altre 11 persone - tra cui una donna - sono state traferite in un ospedale di Dakhla in condizioni “critiche”. Il fatto è avvenuto lo scorso 4 agosto, ma l’informazione è stata resa pubblica diverse ore dopo. Il barcone di migranti era partito clandestinamente "da un Paese situato a sud del Regno" e cercava di raggiungere le Isole Canarie (Spagna), prima di essere intercettato al largo di Guerguard mentre si trovava "in condizioni difficili", precisa la medesima fonte. Altri 56 migranti sono stati intercettati dalla Marina reale marocchina al largo di Tan-Tan, nel sud del Marocco, a bordo di un'imbarcazione di fortuna, secondo quanto riferito ieri, 8 agosto, dalla stampa marocchina. La rotta migratoria delle Isole Canarie, d'accesso all'Europa nell'Oceano Atlantico, ha registrato nelle ultime settimane un deciso aumento delle attività e dei decessi in mare: almeno 13 migranti senegalesi e cinque marocchini a luglio, a cui si aggiungono ora gli altri cinque senegalesi ad agosto. (Res)