Slovenia: Golob, Ue cosa migliore che ci è accaduta negli ultimi cento anni

- L'Unione europea è la cosa migliore che sarebbe potuta accadere alla Slovenia e all'Europa negli ultimi cento anni. Lo ha affermato il premier sloveno Robert Golob nella conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita oggi in Slovenia per assistere ai danni provocati dalle devastanti alluvioni degli ultimi giorni nel Paese e discutere dell'assistenza dell'Ue. "La presidente ha reagito rapidamente, è venuta in Slovenia per esprimere non solo il suo sostegno all'istituzione, ma anche il suo sostegno personale, affetto e simpatia per la nazione slovena, che sta attraversando questo difficile calvario", ha detto il primo ministro. La Slovenia è stata devastata dal peggior disastro della sua storia. Le forti piogge dello scorso fine settimana hanno causato allagamenti e innescato numerosi smottamenti. I due terzi del Paese sono stati colpiti. I morti accertati finora sono sei. I danni, secondo il premier Golob, raggiungeranno diversi miliardi di euro. (Seb)