Slovenia: von der Leyen, pronto pacchetto di aiuti Ue per le conseguenze del maltempo

- L’Ue aiuterà la Slovenia in modo concreto contro le conseguenze del maltempo attraverso un pacchetto di aiuti finanziari. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che oggi ha fatto visita alle zone colpite dalle alluvioni insieme al premier Robert Golob e al commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Il pacchetto si divide in tre componenti, secondo quanto spiegato da von der Leyen. “I fondi di solidarietà per un valore di 400 milioni euro, 100 quest’anno e il resto anno prossimo. La seconda componente è rappresentata dai fondi del Next Generation Eu. Oltre ai fondi che la Slovenia già usa, ci sono 2,7 miliardi di euro ancora accessibili e la Slovenia può richiederne l’accesso. Infine c’è il denaro già stanziato che si può riprogrammare, e sono 3,3 miliardi di euro dei fondi di coesione”, ha detto la presidente della Commissione europea.(Seb)