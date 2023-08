Roma: Pd Campidoglio, bene nuovo consiglio di amministrazione, in bocca al lupo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo agosto il Comune di Roma è rientrato nella piena titolarità della quota di maggioranza di Centrale del latte "e questa mattina la commissione Bilancio di Roma Capitale ha dato parere favorevole al nuovo consiglio di amministrazione. I nomi indicati per la presidenza e per il consiglio metteranno a disposizione la propria esperienza per un'azienda che l'amministrazione intende rilanciare, salvaguardando la produzione di prodotti di alta qualità e potenziando l'azienda stessa che riteniamo preziosa per il territorio della Capitale". Lo dichiara in una nota il Partito democratico del Campidoglio. "Centrale del Latte, infatti, è una asset fondamentale per l'economia del settore agroalimentare non solo di Roma, ma di tutto il Lazio. Con la nomina del Cda si dà inizio ad una nuova fase che dovrà essere di crescita, sviluppo e salvaguardia del lavoro. Siamo convinti che il Cda saprà svolgere al meglio questo lavoro e vogliamo rinvolgere il nostro augurio di buon lavoro", conclude la nota.(Rer)