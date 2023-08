Vaticano: nomina del vescovo ausiliare di Mercedes-Lujan in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Mercedes-Lujan, in Argentina, il reverendo Mauricio Alberto Landra, del clero della diocesi di Gualeguaychú, finora rettore del seminario diocesano María, Madre de la Iglesia e presidente del Tribunale Interdiocesano, assegnandogli la sede titolare di Trisipa. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Mauricio Alberto Landra è nato a Larroque, diocesi di Gualeguaychú, il 29 gennaio 1972, ed è stato ordinato sacerdote per la medesima diocesi il 18 dicembre 1998. Ha conseguito il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha ricoperto i seguenti incarichi: parroco di Ntra. Sra. de Lourdes e della Cattedrale; vicario generale; vicepresidente di Caritas; decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Universidad Católica Argentina. Attualmente è vicario giudiziale, presidente del Tribunale Interdiocesano e rettore del Seminario diocesano María, Madre de la Iglesia. (Civ)