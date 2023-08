Decreto Asset: Tarlazzi (Uiltrasporti), istituzioni e governo ascoltino necessità lavoratori prima di conversione in legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto di essere auditi dalle commissioni competenti di Camera e Senato e dalla ministra del Lavoro Elvira Calderone sul decreto legge Asset e Investimenti “affinché la conversione definitiva in Legge possa essere più adeguata alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore trasporti". Così in una nota il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che continua: "Il decreto interviene su molti settori dei trasporti come ad esempio il trasporto aereo, dove la Uiltrasporti è il sindacato più rappresentativo e in particolare sulle lavoratrici e lavoratori ex Alitalia modificando le norme esistenti in tema di ammortizzatori sociali, introducendo di conseguenza restrizioni e limitazioni che ne riducono le condizioni di tutela". "Dopo il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella fase di stesura del decreto - conclude Tarlazzi - ci auguriamo di essere ascoltati affinché possano essere messi in atto i necessari e adeguati accorgimenti". (Com)