Slovenia-Ue: von der Leyen, Green deal serve a contrastare effetti cambiamento climatico

- Il Green deal serve a contrastare gli affetti del cambiamento climatico e a trovare anche forme di adattamento per evitare disastri naturali come quelli che hanno colpito la Slovenia. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che oggi ha fatto visita alle zone colpite dalle alluvioni in Slovenia insieme al premier Robert Golob e al commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “Il programma Next Generation Eu ha come obiettivo quello di portare benefico al settore economico, ma non dobbiamo dimenticare che un terzo va al Green deal”, ha osservato von der Leyen. (Seb)