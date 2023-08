Stellantis: Urso, d’accordo con gruppo per invertire tendenza produzione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Siamo d’accordo con il gruppo Stellantis sulla necessità di invertire la tendenza secondo cui l’Italia, da grande paese produttore, ha perso via via posizioni. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa su politica industriale e gestione delle crisi d’impresa in corso a palazzo Piacentini. Il ministro ha sottolineato che a settembre si terrà un incontro “per siglare un piano di lavoro con obiettivi ben chiari, che preveda un aumento graduale della produzione in Italia, considerando sia le auto che i veicoli commerciali, l’aumento degli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo con nuovi modelli innovativi, un’adeguata mappatura delle competenze, e un accordo di transizione, sia green che digitale, con l’indotto, che sia sostenibile”. “L’accordo – ha concluso il ministro – prevede anche l’istituzione di un tavolo Stellantis che sarà istituito entro il mese di settembre”. (Rin)