Romania: magistratura italiana approva estradizione ex ministro condannato per corruzione

- L'ex ministro delle Finanze romeno, Darius Valcov, sarà estradato in Romania per scontare la pena detentiva di sei anni cui è stato condannato in un caso di corruzione. La ministra della Giustizia, Alina Gorghiu, ha annunciato che la Corte di cassazione italiana ha bocciato il ricorso presentato da Valcov alla decisione pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli, che aveva disposto in precedenza l'estradizione del politico. Valcov è fuggito dalla Romania in Italia per sottrarsi all'esecuzione della condanna ricevuta per traffico d'influenza e riciclaggio di denaro. L'Italia è il Paese europeo dove diversi cittadini romeni hanno trovato rifugio nel tentativo di sfuggire alle condanne inflitte il più delle volte in casi di corruzione e Valcov è il primo ad essere estradato. (Rob)