Serbia: Brnabic, all'Expo 2027 tutti i veicoli saranno elettrici e senza conducente

- All'interno della mostra internazionale specializzata Expo 2027 di Belgrado tutti i veicoli saranno elettrici e senza conducente. Lo ha annunciato la premier serba Ana Brnabic nel discorso tenuto ieri sera alla nazione insieme al presidente Aleksandar Vucic. "Ciò che è particolarmente importante per me è il settore dell'informatica. Vogliamo che la Serbia sia la prima in questo campo in Europa", ha aggiunto Brnabic, ripresa dalla stampa locale. "Un'altra cosa importante per il Paese è il campus Bio4 di Belgrado, quindi continuare la costruzione dei parchi scientifici e tecnologici e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale", ha sottolineato la premier. (Seb)