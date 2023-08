Ucraina: arrestata a Zhytomyr donna che collaborava con i servizi d'intelligence russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del controspionaggio dei Servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno arrestato una donna che "lavorava" per il Servizio segreto militare (Gru) della Russia nella regione di Zhytomyr. Lo riferisce l’Sbu in una nota, in cui si spiega che la donna avrebbe fornito ai russi documenti sule posizioni delle basi in cui vengono riparati gli armamenti delle forze di difesa ucraine, comprese le attrezzature occidentali. Secondo le indagini, la donna proveniva dalla regione di Donetsk e si era trasferita in quella regione di Zhytomyr la scorsa primavera. "Dopo il trasloco, ha contattato di sua iniziativa i servizi speciali russi e ha offerto loro il suo aiuto nella guerra contro l'Ucraina", si legge nel rapporto dell’Sbu. La donna è stata arrestata pochi giorni prima di lasciare il Paese. (Kiu)