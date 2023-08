Milano: 53enne uccide la madre e si suicida, soffriva di problemi psicologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uccide la madre a coltellate e si getta dal palazzo dell’appartamento in cui viveva la donna. A compiere il gesto estremo è Riccardo Guidarelli, avrebbe compiuto 53 anni il prossimo ferragosto. L'uomo viveva insieme alla madre, l’85enne Maria Costantini, nell’appartamento di un palazzo nel quartiere Niguarda di Milano. Guidarelli avrebbe ucciso la madre poco dopo le 5, per poi chiamare il 118 affermando l’omicidio e minacciando il suicidio. Sono subito intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato che hanno trovato l’85enne morta in casa, con delle evidenti ferite da taglio alla gola. Dopo l'omicidio Guidarelli si è gettato dal quinto piano del palazzo ed è caduto sulle inferiate di un cortile condominiale interno. Stando a quanto emerso dalle prime indagini della Polizia, il 53enne soffriva di problemi psicologici. (Rem)