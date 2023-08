Frosinone: truffe sul bonus acquisti del sisma, sequestro da 3,8 milioni a Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somme di denaro e crediti d'imposta per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro sono stati sequestrati a una società immobiliare di Cassino e a due persone, ora indagate per truffa sul bonus acquisti sisma. I finanzieri di Cassino hanno eseguito oggi il decreto di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari della città in provincia di Frosinone a seguito di indagini che hanno permesso di ricostruire, a partire dal marzo scorso, elementi che fanno ritenere i due indagati responsabili di truffa, autoriciclaggio, abusivismo edilizio e indebita percezione di erogazioni pubbliche derivanti dal bonus. Le fiamme gialle hanno raccolto elementi che fanno ritenere che durante i lavori di abbattimento e ricostruzione di un complesso immobiliare insistente nel centro cittadino di Cassino, iniziati nel 2014, gli indagati avrebbero dichiarato il falso avvalendosi di un permesso a costruire rilasciato nel marzo 2017 e proseguendo, in assenza di proroghe, i lavori senza un valido titolo. Nel corso delle indagini è emerso che le proroghe sui lavori sarebbero state successivamente soppresse, occultate e sostituite ad arte con altra nota riportante lo stesso protocollo ma attestante però che il titolo abilitativo doveva intendersi adottato nel mese di marzo 2017, al fine di poter usufruire delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2021. (segue) (Rer)