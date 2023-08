Frosinone: truffe sul bonus acquisti del sisma, sequestro da 3,8 milioni a Cassino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A supportare la pista investigativa ci sono anche diverse querele per truffa a carico della società immobiliare e presentate da ignari acquirenti degli appartamenti, ai quali sarebbe stata falsamente prospettata la possibilità di poter usufruire del beneficio previsto dal sisma bonus, consistente in uno sconto in fattura di euro 96.000 per ogni unità immobiliare, riducendo notevolmente il prezzo di acquisto. Il giudice, vagliati gli elementi indiziari, ha disposto il sequestro preventivo di crediti d’imposta per 3,6 milioni di euro presenti sul cassetto fiscale di una società immobiliare e il sequestro di circa 200.000 euro, corrispondente alla somma dei crediti già ceduti o usati in compensazione, o in caso di incapienza, di denaro, beni mobili e immobili intestati agli indagati (Rer)