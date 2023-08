Niger: ex ministro Boula lancia invito ad arrestare i golpisti, utilizzare "tutti i mezzi disponibili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ribelle tuareg Rhissa Ag Boula, già ministro in diversi governi del passato in Niger, ha annunciato ufficialmente la creazione di un Consiglio di resistenza per la Repubblica (Crr) con l'obiettivo di chiedere ai militari di arrestare i golpisti che lo scorso 26 luglio hanno preso il potere destituendo il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum e, in particolare, il leader della giunta Abdourahamane Tchiani. In un comunicato, la nuova fazione annuncia inoltre che utilizzerà "tutti i mezzi disponibili" (senza specificare quali) per combattere i golpisti. "Il 26 luglio 2023, nelle prime ore del giorno, il nostro Paese, il Niger, è stato vittima di una tragedia orchestrata da coloro che sono comunque responsabili della sua conservazione. In effetti, l'ignominia e il tradimento sono serviti da trampolino per l'indicibile azione del comandante della Guardia presidenziale, essenzialmente responsabile di garantire la sicurezza del presidente della Repubblica, Bazoum Mohamed. Attraverso una presa di ostaggi e varie manovre, tra cui minacce e ricatti, ha potuto circondarsi di una seconda cerchia di ufficiali con cui ha attaccato la Repubblica e le sue istituzioni. Giustificano la loro irruzione sulla scena politica con pretesti fallaci e grotteschi relativi alla governance e alla gestione della sicurezza", si legge nel comunicato, in cui si sottolineano i progressi compiuti dal Niger sotto la presidenza Bazoum in campo socio-economico e della sicurezza. (segue) (Res)