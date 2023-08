Niger: ex ministro Boula lancia invito ad arrestare i golpisti, utilizzare "tutti i mezzi disponibili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel constatare il "rifiuto categorico" della giunta di instaurare un "dialogo costruttivo", l'atteggiamento "estremista" adottato da alcuni membri del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp, il nome di cui si è dotata la giunta militare), "l'infame pratica della manipolazione di massa dei nostri giovani, l'uso di civili come milizie e la tentazione di chiamare mercenari, criminali di guerra noti come Wagner", la nuova formazione si presenta come "un movimento politico che lavorerà per ristabilire l'ordine, la legalità costituzionale e il presidente Bazoum nella pienezza delle sue funzioni". Il Crr invita quindi "i soldati rispettosi del loro giuramento e del popolo a porre fine all'ammutinamento e a procedere, senza indugio, all'arresto del generale Tchiani", avvertendo che saranno utilizzati "tutti i mezzi necessari per eliminare questa perfida pratica di mettere in discussione le scelte dei popoli da parte di soldati corrotti e irresponsabili". (Res)