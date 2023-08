Slovenia: von der Leyen è arrivata in Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata in Slovenia per assistere ai danni provocati dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il Paese e discutere dell'assistenza dell'Ue. Ad attenderla a Brdo pri Kranje c'era il premier di Lubiana Robert Golob. Lo ha annunciato in un tweet il governo del Paese. La presidente della Commissione Ue è accompagnata dal commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic. (Seb)