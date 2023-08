Francia: almeno 11 dispersi in incendio divampato in struttura per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 11 il bilancio delle persone disperse nell'incendio che questa mattina è divampato in una struttura per disabili a Wintzenheim vicino Colmar, in Francia. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, è intervenuto su X (ex Twitter) sostenendo che "nonostante il rapido e coraggioso intervento dei vigili del fuoco", ai quali ha reso omaggio "si registrano diverse vittime" e l'operazione è in corso. Secondo alcuni testimoni, l'incendio è divampato al piano terra e gli occupanti sono riusciti a fuggire, mentre il primo piano ha rapidamente preso fuoco. Diciassette persone sono state evacuate, una è stata trasportata in ospedale in stato di shock ed un'altra in stato di shock. Più di 70 vigili del fuoco sono stati mobilitati sul posto, supportati da 40 gendarmi. (Frp)