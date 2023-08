Roma: furti in casa e nelle auto in strada, quattro arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate per furto dalla polizia in poche ore e in due distinte operazioni. I primi a finire in manette sono stati due georgiani, di 50 e 35 anni, sorpresi con la federa di un cuscino dopo essersi introdotti in un'abitazione. La federa, utilizzata come sacco per asportare oggetti di valore, è stato l'elemento che ha incastrato i due fermati dalla polizia mentre si davano alla fuga. I ladri, infatti, si erano infiltrati in un appartamento a Conca d'Oro ma due agenti, insospettiti dal trambusto, li hanno preceduti all'interno del palazzo. Sentendosi braccati i due hanno tentato la fuga e al momento del fermo sono stati trovati in possesso anche di un paio di guanti, un coltellino e due bandane. La serratura dell'appartamento, i cui proprietari erano al momento fuori città, è risultata forzata e la casa, all'interno, era completamente a soqquadro. I due georgiani, già noti alle forze dell'ordine per altri furti, sono stati arrestati. Gli altri due uomini ammanettati, un italiano di 57 anni e un romeno di 37 anni, invece sono finiti nei guai per aver rubato borse, profumi e scarpe dall'auto di alcuni turisti olandesi. I poliziotti, nelle vicinanze di via Veneto, hanno notato i due che, alla vista degli agenti tentavano la fuga sbarazzandosi delle borse. I poliziotti quindi li hanni fermati e hanno poi ricostruito l'accaduto: poco distante è stata ritracciata l'auto dalla quale, rompendo un vetro, erano stati rubati gli oggetti. Per entrambi il giudice ha disposto il divieto di accedere nel Comune di Roma.(Rer)