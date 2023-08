Thailandia: il figlio secondogenito del re torna in patria dopo 27 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio secondogenito del re di Thailandia Maha Vajiralongkorn, il 42enne Vacharaesorn Vivacharawongse, è tornato a sorpresa in patria dopo 27 anni di assenza. Lo riferiscono i media locali. In jeans e t-shirt, Vacharaesorn si è recato in visita in un centro per bambini di famiglie svantaggiate sostenuto dalla famiglia reale. Si è fatto ritrarre in foto, nell’occasione, davanti ai ritratti di suo padre e di suo nonno, re Bhumibol Adulyadej, morto nel 2016 dopo 70 anni di regno. “Sono felice di tornare. Sono stato via per molto tempo, 27 anni. È come un sogno che si realizza”, ha dichiarato ai giornalisti presenti. Vacharaesorn, che vive e lavora a New York, non ha titoli reali ma il 71enne monarca non ha ancora nominato un erede ufficiale. Lo scorso dicembre la figlia maggiore del re, la 44enne principessa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, è entrata in coma a causa di una grave aritmia cardiaca. Vacharaesorn è il secondo dei quattro figli avuti da re Vajiralongkorn con la sua seconda moglie, l’ex attrice Sujarinee Vivacharawongse, dalla quale ha divorziato nel 1996. La donna, pubblicamente accusata di adulterio, è caduta da allora in disgrazia e ha lasciato il Paese assieme ai suoi figli. Una delle sorelle di Vacharaesorn, tuttavia, è stata successivamente reintegrata nella famiglia reale con il titolo di principessa Sirivannavari Nariratana.(Fim)