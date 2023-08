Kenya: carovita, colloqui tra governo e opposizione riprenderanno nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra il governo del Kenya e la coalizione di opposizione Azimio la Umoja per porre fine alle tensioni politiche sull'aumento del costo della vita e sulle riforme elettorali dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Lo riferiscono i media locali, secondo cui nessun calendario è stato finora concordato e le divisioni persistono sull'ordine del giorno dei colloqui. La squadra del leader dell'opposizione Raila Odinga intende infatti discutere del costo della vita e delle riforme elettorali dopo aver perso le elezioni lo scorso anno, ma il governo insiste sul fatto che sta già lavorando per combattere l'inflazione e ridurre il costo dei prodotti di base. L'opposizione ha sospeso le manifestazioni ad aprile e maggio per consentire un simile processo di dialogo bipartisan, ma le proteste sono riprese dopo il fallimento dei colloqui. Sia il presidente William Ruto che Odinga hanno affermato che i colloqui non porteranno ad alcun accordo di condivisione del potere. L'opposizione ha indetto proteste di massa contro il governo a marzo e a luglio per chiedere la ricostituzione della Commissione elettorale e l'abbassamento del costo della vita. I disordini sono degenerati dopo che il governo ha introdotto tasse e prelievi più elevati a luglio per aumentare le entrate statali. Secondo i gruppi per i diritti umani, almeno 30 persone sono morte durante le proteste, ma l'opposizione ha parlato di 50 vittime. (Res)