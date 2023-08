Roma: cinque arresti per spaccio e sequestri di cocaina, hashish e crack nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, nel corso dei controlli svolti dai carabinieri, a Roma sono state arrestate cinque persone sono state arrestate ed è stato sequestrato mezzo chilo di droga, tra cocaina, hashish e crack. Sequestrati anche oltre mille euro in contanti, provento dello spaccio. In via Lorenzo il Magnifico al centro i militari hanno arrestato un 20enne romano, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti, che, fermato per un controllo. dove era stato notato aggirarsi con fare sospetto, è stato trovato in possesso di 350 involucri di cocaina nascosti nella soffitta della sua abitazione. A Montespaccato è finito in manette un 46enne originario della provincia di Napoli sorpreso, sull’uscio della propria abitazione, a cedere alcuni involucri, contenenti 20 grammi di hashish, a un romeno, identificato e segnalato alla prefettura, quale assuntore. La successiva perquisizione in casa ha permesso ai carabinieri di sequestrare 70 grammi della stessa droga e denaro contante. (segue) (Rer)