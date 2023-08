Roma: cinque arresti per spaccio e sequestri di cocaina, hashish e crack nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Quadraro, invece, hanno arrestato un 22enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, notato cedere 6 dosi di eroina a una giovane, identificata e segnalata alla prefettura. L’arrestato è stato trovato in possesso di 640 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. In manette, infine, sono finiti anche un 47enne romano, fermato dai carabinieri a Tor Bella Monaca per un controllo in via dell’Archeologia e trovato in possesso di 25 dosi di cocaina e 250 euro in contanti e una 33enne senza fissa dimora sottoposta a un controllo in via Manfredonia dai carabinieri a Tor Tre Teste e trovata in possesso di 5 dosi di crack e denaro contante. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)