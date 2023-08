Camerun: attacco di Boko Haram, uccisi tre civili nella regione dell'Estremo nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre civili sono morti in un attacco sferrato da sospetti miliziani del gruppo jihadista Boko Haram nella regione dell'Estremo nord del Camerun. Lo ha riferito un funzionario di un comitato di vigilanza citato dai media locali, secondo cui l'attacco ha avuto luogo nel campo per sfollati interni di Bakarisse Kerawa, situato al confine con la Nigeria nel dipartimento di Mayo-Sava. Uno dei terroristi, che era riuscito a requisire cibo, merci e alcuni vestiti, è stato ucciso dai membri del comitato di vigilanza. Il campo per sfollati di Bakarisse ospita migliaia di rifugiati. Nove civili sono stati uccisi la scorsa settimana in altri due attacchi separati perpetrati dai terroristi di Boko Haram nell'Estremo nord del Camerun. (Res)