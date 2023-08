Banche: Fenu (M5s), su extraprofitti troppi paletti, tassazione così è presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassazione sugli extraprofitti delle banche "è una presa in giro". Lo afferma in una nota il capogruppo M5s in commissione Finanze alla Camera Emiliano Fenu che spiega: "La genialità di questo governo colpisce ancora. Ieri avevamo apprezzato l'annuncio, di una tassa sugli extraprofitti delle banche, un po' tardiva ma meglio tardi che mai. L'annuncio, come era prevedibile, ha fatto perdere valore ai titoli bancari, cosa che peraltro si è verificata anche in altri Paesi. In serata però - prosegue il pentastellato - abbiamo scoperto da una nota del Mef che la tassa sugli extraprofitti sarà una presa in giro. I paletti sono tali che al massimo, su 63 miliardi di maggiori proventi per interessi stimati per il 2023, lo stato ne incasserà 3,2, circa lo 0,1 per cento della capitalizzazione". "Probabilmente ancora meno visto che quello è un tetto massimo. Quindi il governo, con il suo annuncio, ha fatto perdere nove miliardi di capitalizzazione alle banche e lo ha fatto per niente, visto che non ci sarà alcuna vera tassa sugli extraprofitti delle banche. Una trovata geniale", aggiunge. "E chi se lo sarebbe mai aspettato da Salvini? Quando l'ho visto in conferenza stampa, ad agosto, non so perché mi è tornato in mente al Papeete nel 2019: lucido, sobrio elegante e soprattutto credibile. Al solito, questo si conferma il governo dei problemi risolti solo per finta: nel frattempo, i mutui continuano a 'strozzare' le famiglie italiane", conclude Fenu. (Rin)