Somalia: Oms, 30 morti a causa dell'epidemia di colera da gennaio

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha intensificato i suoi interventi di risposta per combattere l'epidemia di colera in Somalia che da gennaio ha causato la morte di 30 persone. In una nota, l'agenzia Onu fa sapere che la Somalia sta vivendo una trasmissione ininterrotta colera in 28 dei suoi distretti colpiti dalla siccità. “Dalla prima settimana epidemiologica dell'anno 2023 sono stati segnalati in totale 11.704 casi sospetti di colera, inclusi 30 decessi associati 28 distretti della Somalia", ha dichiarato l'Oms nella sua newsletter settimanale sul colera. L'Oms ha riferito che circa 235 nuovi casi sospetti senza decessi associati erano stati segnalati dalla fine di luglio nei 28 distretti colpiti dalla siccità. Secondo l'Oms, il tasso complessivo di mortalità da colera osservato, pari allo 0,3 per cento, è al di sotto della soglia di emergenza fissata all'1 per cento. “L'Oms e i suoi partner sanitari hanno intensificato l'attuazione di interventi di risposta al colera nei distretti colpiti dalla siccità, concentrandosi sullo stato dell'Oltregiuba che è l'epicentro dell'attuale epidemia", ha affermato l'Oms. (Res)