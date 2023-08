Imprese: Enoc annuncia espansione rete di carburante per l'aviazione in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di Dubai Emirates National Oil Company (Enoc) ha annunciato l'espansione della sua rete per la fornitura di carburante per l'aviazione alla Cina, con l'inclusione di aeroporti in città strategiche tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Chengdu. L'amministratore delegato della compagnia petrolifera di Stato, Saif Humaid al Falasi, ha dichiarato che l'espansione in Cina risponde alla strategia aziendale tesa a cogliere la crescente domanda globale di forniture di energia affidabili. "Siamo in prima linea nella consegna di soluzioni energetiche sostenibili e integrate di livello mondiale, e l'espansione della nostra rete di carburante per l'aviazione ad alcuni degli aeroporti più trafficati della Cina ne costituisce una prova", ha commentato l'ad. (Cip)